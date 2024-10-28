Донские депутаты «Единой России» поддержали принятие новых мер поддержки семей участников СВО

Речь идет о компенсации расходов на ЖКХ и капремонт, выдвинуты и предложения по поправкам в федеральное законодательство.

В Ростовской области приняты новые меры поддержки участников СВО. Так, депутаты регионального парламента одобрили поправки в Областной закон «О социальной поддержке членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции», расширяющие получателей льгот по оплате коммунальных услуг.

Вступивший в силу с 1 января 2024 года закон устанавливает, что членам семей участников СВО компенсируется половина расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

«На каждом заседании Законодательного Собрания в том или ином объеме мы решаем задачи, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. В данный момент мы в число получателей 50 процентной компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт включаем такую категорию как военнослужащие войск Национальной гвардии. Считаем, что это важное социальное дополнение к уже установленному областным законодательством перечню мер поддержки участников СВО. Данную работу мы будем продолжать» – рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Также депутаты приняли обращение на федеральный уровень с предложением усовершенствовать законодательство о социальной поддержке членов семьи участников специальной военной операции.

Речь идет об устранении правовой коллизии, с которой сталкиваются семьи участников СВО, где воспитываются дети от разных отцов. В соответствии с законодательством, дети супруги участника СВО от предыдущего брака, в случае если они не усыновлены участником СВО, не относятся к членам семьи такого участника и, соответственно, не могут претендовать на меры поддержки. Как рассказал Александр Ищенко, с наказом разрешить данное противоречие к донским депутатам обращались семьи участников СВО.

«У нас выстроена хорошая, работающая система в Совете Федерации и Государственной Думе. Надеюсь, коллеги нас поддержат с решением этого вопроса», – заключил он.

В своем обращении депутаты предлагают предусмотреть в законодательстве особый порядок признания детей супруги участника СВО от предыдущего брака, которые постоянно проживают и воспитываются в семье участника СВО, членами такой семьи для предоставления им мер социальной поддержки.

Напомним, положения о совершенствовании системы социальной защиты и поддержки внесены в народную программу «Единой России».

Фото пресс-службы ЗСРО