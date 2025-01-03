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Донские атлеты и их тренеры получат премии главы региона

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Донские атлеты-победители и призеры финальных спортивных соревнований XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года, а также их тренеры получат премии главы региона. Решение об этом принял врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Из областного бюджета на выплату материального поощрения атлетам и их наставникам направлено свыше 2,1 млн рублей.

Напомним, что участниками соревнований стали более 10 тысяч спортсменов из 87 субъектов России. Ростовскую область представляли 467 спортсменов в 45 спортивных дисциплинах.

Ранее мы рассказали, что 1 января жители Ростова устроили забег по центральным улицам города.

Фото Правительства РО

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новости премии атлетам Ростовская область спорт
Таганрогская правда
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