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Донские аграрии получат зерновую субсидию в размере почти 1,7 млрд рублей

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Глава региона Юрий Слюсарь провел предпосевное совещание с представителями АПК Ростовской области.

Новости Ростовской области

Почти 2 млн га предстоит засеять яровыми культурами донским аграриям, в том числе зерновыми – 722 тыс. га, масличными – 1,1 млн га. Успешное проведение весенней посевной кампании – важное условие для обеспечения продовольственной безопасности региона и всей страны, подчеркнул глава региона.

«Перед началом весенне-полевых работ для поддержки хозяйств выделим 1 млрд 685 млн рублей, это на 230 млн больше, чем в прошлом году. Эти средства направим в форме зерновой субсидии, ассигнований на элитное семеноводство, страхование урожая, мелиорацию», — сообщил Юрий Слюсарь.

Под урожай нынешнего года осенью был проведен сев озимых культур на площади в 2,9 млн га. Как отмечают специалисты, взошло 92,6%. В этом году, по словам Слюсаря, продолжится постепенный переход на семена отечественной селекции.

В ходе прошедшего совещания глава региона поблагодарил донских аграриев за уже проделанную работу.

«Надеюсь, что в этом году погода не подведет, и Ростовская область сможет претендовать на хороший урожай, тем более, что в профессионализме донских аграриев сомневаться не приходится», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru

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АПК новости посевная кампания Ростовская область
Таганрогская правда
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