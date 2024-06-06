Донская земля глазами Пушкина: какими были достопримечательности Ростовской области 200 лет назад

6 июня вся Россия отмечает 225 лет со дня рождения великого поэта и писателя Александра Пушкина. На территории современной Ростовской области он бывал трижды, и друзья проводили его по тому же туристическому маршруту, что востребован и сегодня: Таганрог, Ростов-на-Дону, Нахичевань, Аксай, Новочеркасск. Что представляли собой эти города в 1820-е годы, рассказывают историки Южного федерального университета.

Ссылка в Лукоморье

В 1820 году за свободолюбивые стихи и эпиграммы на императора Александра I и его приближенных Александр Сергеевич Пушкин был выслан в южнороссийский город Екатеринослав, сегодняшний Днепр. Официально это была не ссылка, а служебный перевод «по надобностям службы к Главному попечителю Колонистов Южного края России Генерал-Лейтенанту Инзову». Так легко друг декабристов отделался благодаря хлопотам Карамзина и Чаадаева.

В Екатеринославе Пушкин заболел «гнилой горячкой». Поэт был уверен, что просто простыл, искупавшись в прохладном Днепре, но врач Е. П. Рудаковский, путешествующий с семьёй героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Николаевича Раевского, безошибочно определил, что у поэта малярия, дал ему хинин, и тот быстро поправился. Сам же Николай Раевский попросил начальника Пушкина – генерала Инзова – отпустить того на Кавказ для лечения на водах. Так великий поэт впервые посетил донскую землю.

Выехав из Екатеринослава 28 мая 1820 года, путешественники уже через два дня прибыли в Таганрог. Поселил их в своем просторном доме на Греческой улице местный градоначальник Пётр Афанасьевич Папков.

Заведующий кафедрой специальных исторических дисциплин и методики преподавания истории и обществознания ИИМО ЮФУ Максим Крот рассказал, что к 1820 году Таганрог был процветавшим торговым и административным центром, население которого насчитывало более 8 тысяч человек.

Центр Таганрога в это время застраивался по проекту 1808 года: это лучевая система улиц, отходящих от крепости. В 1806 году в городе начали мостить улицы, благоустраивать набережную. В том же 1806 году в городе был разбит Аптечный сад, часть которого отводилась под аптечные плантации, другая – под посадку фруктовых и декоративных деревьев и виноградников. Спуск к морю в 1820 году был уже мощеным, но знаменитой лестницы еще не было — она будет построена только в 1823 году, так что по ней Пушкин не ходил, — поделился Максим Крот.

Доцент кафедры отечественной истории XX-XXI веков Мария Братолюбова добавила, что Таганрог начала XIX века — это прежде всего город-порт.

Торговля, игравшая большую роль в жизни города, влияла на развитие и формирование его облика. В Таганроге располагались консульства 15 иностранных держав, торговавших с Россией морем. С начала XIX века в городе появляются богатые особняки, общественные здания. По проекту архитекторов Лондерона и Трусова было выстроено здание городского театра, зрительный зал которого обладает прекрасной акустикой. Театральное искусство уже тогда пользовалось особой любовью жителей города, — рассказала Мария Братолюбова.

Дворец Николая Алфераки, построенный в духе пышного южного необарокко, появился в Таганроге только спустя 28 лет после визита Пушкина. К 1920 году самыми красивыми строениями города были здания в классическом стиле или в стиле ампир: дом Волкова-Реми, построенный еще в 1802 году (современная улица Шмидта), Александро-Невский греческий мужской монастырь, располагавшийся на одной из центральных площадей города – Банковской (ныне – Александровская), а также дом градоначальнка Папкова. Здание на Греческой улице, построенное еще в 1806 году чиновницей Сивере для своих личных нужд, в 1816 году было перестроено и продано городу в качестве квартиры градоначальника, после чего здание было выкуплено Петром Папковым, превратившим его в свою резиденцию, именно здесь и остановился Александр Пушкин.

Градоначальство в Таганроге действовало с 1802 года, и в 1820 году этот пост занимал боевой генерал Петр Папков, энергичный и предприимчивый человек, внесший большой вклад в развитие города. При нем был учрежден карантин, биржа, построено много капитальных административных и торговых сооружений, происходило расширение порта, активно проводилось благоустройство и мощение улиц.

Наиболее известным эпизодом его деятельности стал 1815 год, когда в Европе разразился неурожай и зерно взлетело в цене (до 50 рублей ассигнациями за 1 четверть), а многие суда, направлявшиеся в Россию за зерном, простаивали в карантинах из-за опасения властей перед возможной эпидемией. В этот момент Папков своей властью разрешил пропускать все суда без исключения в Таганрог. В результате на Таганрогском рейде загрузилось около 600 иностранных судов, что позволило разрешить кризис зерноторговли и принесло городу и зерноторговцам колоссальные доходы. Власть полностью одобрила действия градоначальника и разрешила учредить в городе биржу, — поведал Максим Крот.

31 мая 1820 года Раевские и Пушкин на каретах выехали из Таганрога в сторону Ростова-на-Дону. Ехали мимо развалин турецкой крепости Лютик на Мёртвом Донце, мимо знаменитого античного города Танаис. Многие исследователи творчества Пушкина говорят, что именно здесь своим поэтическим гением увидел Пушкин и лукоморье с дубом зеленым и цепью златой, и избушку на курьих ножках, позже вошедшие во введение к поэме «Руслан и Людмила».

Весь Ростов за час можно обойти

В Ростове-на-Дону путешественники не задержались надолго: осмотрели только остатки крепости Дмитрия Ростовского. Технически крепость всё ещё была действующей, но по окончании русско-турецкой войны 1768—1774 годов она потеряла значение пограничного укрепления. К моменту приезда Пушкина крепость обветшала, укрепления постепенно разрушились, территорию застроили, а земляные валы заросли травой. Ещё через 15 лет, в 1835 году, оружие, боеприпасы и амуницию перевезут в Анапскую крепость.

Крепость Святого Димитрия Ростовского располагалась в той части городского центра Ростова, которая ныне ограничена с северной стороны улицей Горького, с восточной — Нахичеванским переулком, с западной — переулком Чехова, а со стороны реки линия крепостных сооружений проходила по улице Станиславского. Ростов-на-Дону как гражданское поселение вырос у стен крепости стихийно: люди строили себе дома от реки Темерник до современного Ворошиловского проспекта, — объяснила Мария Братолюбова.

Впервые городом Ростов был назван лишь в 1806 году Александром I. В 1811 году император официально пожаловал ему герб, статус уездного города и центра одноименного уезда, а также первый генеральный план застройки. По нему площадь Ростова определялась всего в 224 десятины (246 га). Он занимал узкую прибрежную полосу от Дона до современной Большой Садовой улицы, которая в это время была глухой окраиной. К началу 1820-х годов в городе насчитывалось чуть более 1000 домов, из которых только 25 зданий являлись каменными. Численность населения составляла 6594 человека.

Главной городской площадью была Базарная. Вблизи неё в 1810 году было построено двухэтажное каменное здание городской думы. Оно сохранилось — на углу нынешней улицы Станиславского и проспекта Семашко. Это старейшее каменное здание на исторической территории Ростова. Население было чрезвычайно разнородным: русские служащие и военные, мастеровые и сезонные рабочие, малороссийские крестьяне, а также греки, армяне и евреи, расселенные каждые в своей слободе, — подчеркнул Максим Крот.

Наиболее оживленными улицами города были Московская и Почтовая (ныне – Станиславского). Всего в городе в это время было 11 улиц, шедших параллельно Дону, и 7 улиц (переулков), пересекавших их. Крупнейшей была «дорога на Таганрог», позже — Таганрогский проспект (нынешний Буденновский). Темерницкая таможня, с основания которой ведет свою историю Ростов-на-Дону, ещё в 1776 году была переведена в Таганрог, где и находилась вплоть до 1836. Промышленное развитие Ростова-на-Дону до 1830 – 1840-х годов было незначительным. Пушкин увидел город, в котором на тот момент еще не было театров и гимназий, отелей и ресторанов, библиотек и музеев.

Только учреждённая в 1835 году таможенная застава положила начало самостоятельным экспортным операциям Ростова. С середины XIX века Ростов превращается в крупный экономический и торговый центр на Юге России. Дореволюционный публицист А.М. Греков в 1912 году отметил Ростов как редкий для самодержавной империи пример свободного и непривилегированного развития: «Ростов — истинно русский город, но на манер американский; вырос и насадился сам собою, и развивался опять-таки сам».

Нахичевань-на-Дону — русский Багдад

Не найдя повода задержаться в Ростове-на-Дону, Пушкин, Раевский и их свита уже через час гуляли по улицам шумного и богатого города Нор-Нахичеван, что означает Новый Нахичевань. Он был основан в 1779 году переселенными из Крыма армянами. Пушкин, влекомый жаждой новых ощущений, долго бродил по базару, поражаясь его восточной пышности, оригинальности лиц и одеяниям людей.

Этот богатый торгово-промышленный город развивался быстрее Ростова и к 1820 году имел четкую плановую застройку, в центре которой располагалась огромная торговая площадь, вокруг которой группировались наиболее богатые и значимые сооружения. В южной части площади располагалось здание городского магистрата (напротив нынешнего здания театра, построенного много позже – в 1899 году). Главную площадь по периметру окружали торговые ряды, возведенные сразу же после основания города. В них обосновались продавцы кожи и тканей, портные. Особые ряды имелись для ювелиров, жестянщиков, литейщиков, кузнецов, ткачей, каменщиков, часовых мастеров и так далее, — поделился Максим Крот.

Размах торговли Нахичевана поражал современников, описывавших это место как «уголок Багдада или Константинополя». Связано это было с тем, что армяне, переселившиеся на берега Дона из Крыма в 1779 году, перенесли сюда свои разветвленные торговые связи с Востоком, выгодно реализовав многочисленные восточные товары в обмен на донские богатства: рыбу, пшеницу, вино, скупаемые ими у окрестных казаков и крестьян.

В отличие от Ростова, выросшего стихийно у стен крепости, Нахичеван – важная политическая акция Российского правительства. Екатерина II основала «особый» город с колоссальными привилегиями для крымских армян, рассчитывая на освоение и развитие стратегически важной территории трудолюбивым и лояльным армянским населением. Пушкин увидел Нахичеван, который с момента образования был закрыт и для поселения, и для предпринимательства неармян, имел собственный магистрат и судопроизводство, — рассказала Мария Братолюбова.

Пушкин увидел «изящный армянский город». Именно так описывали Нахичевань французские путешественники, супруги Оммер Де Гелль, посетившие город примерно в то же время, что и Александр Сергеевич.

Войдя в город, вы будете удивлены видами Востока, своенравной архитектурой строений и красотой азиатских фигур, которые предстанут перед вами… При виде женщин, с лицами, покрытыми вуалью, волочащими свои жёлтые туфли с неподражаемой беззаботностью, восточных костюмов, длинных седых бород, купцов, сидящих на корточках напротив своих лавок, и базара, наполненного товарами из Азии, мы ощущали себя перенесёнными в какой-нибудь из торговых кварталов Стамбула: иллюзия была полной, — пишет геолог Ксавье Оммер де Гелль, путешествовавший вместе со своей женой, писательницей Адель Оммер де Гелль.

Путешествовавший с Пушкиным генерал Раевский также отметил оригинальность Нахичевана: «Город многолюдный и торговлей весьма богатый. Образ жизни, строенье, одеяния — всё оригинальное».

Наиболее крупными храмами Нахичевана в то время был собор Георгия Просветителя, освященный в 1807 году и располагавшийся в самом центре города (на его месте сегодня находится ДК «Красный Аксай»), и церковь Успения Божьей Матери, перестройка и расширение которой начались в 1819 году и проводились как раз во время визита Пушкина в Нахичеван.

Через глубокую Кизитеринскую балку, станицу Аксайскую и Кобяково городище к вечеру Пушкин со спутниками подъехал к аксайской почтово-ямщицкой станции, чтобы переночевать. Разместившись в номерах второго этажа, генерал Раевский послал в Новочеркасск конно-нарочного казака с запиской, в которой извещал своего знакомого, войскового атамана Андриана Карповича Денисова, о своем приезде на следующий день в казачью столицу.

Маленький Париж

Утром 1 июня Пушкин и Раевский уже ехали на каретах по большому почтово-ямщицкому тракту Ростов — Новочеркасск, и через южную арку они въехали в казачью столицу.

Новочеркасск как новый административный центр Войска Донского был основан в 1805 году в урочище Бирючий Кут (Волчье логово), и в 1820 году переживал стадию своего становления. По переписи 1822 года в городе проживало 4386 человек, подавляющее большинство принадлежало к казачьему сословию. Зажиточные казаки и состоятельные донские помещики крайне неохотно селились в городе из-за его неудобного в промысловом и торговом отношении местоположения и нежелания разрывать прежние торговые и хозяйственные связи, — поведал Максим Крот.

Город испытывал крайнюю нехватку воды, поскольку протекавшая рядом речка Тузлов была маловодной и пересыхала в жаркое время года, а Аксай не использовался казаками для рыболовства и торговли. Новочеркасск был построен, как говорили первые жители, «на горе казакам на горе».

Город имел правильную планировку, разработанную инженером генерал-лейтенантом Францем де Воланом, его центр пересекали широкие бульвары, застроенные каменными зданиями, в которых располагались войсковые учреждения, казармы и госпитали, гостиные дворы, трактиры, квартиры казачьих офицеров и дворян.

Новый Черкасск, куда атаман Матвей Платов перевёл столицу Войска Донского из Черкасска, был выполнен в европейском духе, в нем присутствовали большие площади и озелененные бульвары. Украшением города уже служили Триумфальные ворота на западном и северном въезде в город. Они установлены в 1817 в честь вклада Донского войска в победу над Наполеоном Бонапартом. Атаман Платов не мог предугадать, с какой стороны в город въедет Александр I, поэтому приказал построить две идентичные триумфальные арки на обоих въездах, — добавила Мария Братолюбова.

В начале XIX века Новочеркасск стал военно-административным центром Донского казачьего войска. Он состоял в ведении войсковой администрации и обладал правами «войскового города». В 1820 году Войсковым наказным атаманом на Дону в тот год был казачий генерал Андриан Карпович Денисов, боевой друг Николая Николаевича Раевского, с которым Пушкин путешествовал на Кавказ.

Раевский в своем дневнике написал про Новочеркасск: «Новый Черкасск, заложенный Платовым, – город весьма обширный, регулярный, но еще малонаселенный, на высоком степном месте, на берегу реки Аксай, которая теперь в половодье разливами соединяется с Доном, но различить их весьма можно по разности цвета воды».

К памятникам казачьей архитектуры, которые застал Пушкин, относятся двухэтажный каменный дом генерала Курнакова, деревянное здание полиции на Московской улице, деревянная Александро-Невская церковь и Троицкий молитвенный дом, деревянная кладбищенская церковь во имя св. Димитрия Солунского, здание «тюремного замка». 1 октября 1811 года был торжественно заложен каменный войсковой Вознесенский собор по проекту братьев-архитекторов Алоизия и Луиджи Руска, строительство которого затянулось на долгие годы.

Промышленных предприятий в Новочеркасске не было вплоть до 1850-х годов. Медленное развитие города связано как с его местоположением, так и с нехваткой рабочих рук и средств у Войска Донского, истощенного войной с наполеоновской Францией. Вплоть до 1830-х годов казаки ещё надеялись на перенос столицы из «нелюбимого» Новочеркасска в другое, более удобное место, соответственно, его развитие и заселение шло очень медленно. В 1820 году в Новочеркасске отсутствовал театр и какие-либо другие культурные учреждения. Первый городской театр в городе, представлявший собой временный «огромный дощатый балаган», был открыт только в 1825 году.

С северо-запада к городу вплотную примыкала татарская станица, к северо-востоку, за рекой Тузловом, располагалось калмыцкое становище, с юга – из Нахичевани и Таганрога сюда наезжали с товарами армяне и греки. Новочеркасск был заселён главным образом представителями казачьего сословия. К последним еще причислялись те татары и калмыки, которые постоянно проживали на войсковых землях и, как правило, принимали крещение, вступали в брачные союзы с выходцами из казачества, — добавил Максим Крот.

Была столица, стала станица

На следующий день, 2 июня, Александр Пушкин и Николай Раевский на лодке отправились в «старое гнездо казачества» — станицу Старочеркасскую, ещё недавно город Черкасск. Был весенний разлив Дона, и из записей Раевского мы знаем, что станицу полностью затопило.

«Сей разжалованный в станицу город ещё более обыкновенного залит водой. В нем осталось домов до 700, в том числе несколько старых фамилий чиновников, как-то Ефремовых и прочих, другие же перевезены в Черкасск. Но церквей не перевезли и их богатства, но не могли увезть памяти, что это первое было гнездо донских казаков. Словом, Старый Черкасск останется вечно монументом как для русских, так и для иностранных путешественников».

Пушкин обошёл всю станицу, осмотрел её достопримечательные места и памятники казачьей старины. Станичники показали гостям Воскресенский собор, Ратнинскую церковь. Раевские и Пушкин увидели старинные каменные дома, торговые ряды некогда шумного торгового города Черкасска.

Старочеркасская в 1820 году оставалась крупной торговой станицей, численность населения которой лишь немногим уступала населению новой казачьей столицы, составляя по переписи 1822 года 3245 жителей. Казачье население в начале XIX века оставалось военизированным служилым сословием, но утратившим свои старинные демократические институты (Войсковой круг) и подчиненные Военному министерству.

До 1820 года донские казачьи полки оставались на службе в мирное время три года, после чего менялись другими. После 1820 года этот срок был изменен на четырехлетний. Сменный полк возвращался в пределы Войска, где ему устраивался смотр, после чего казаки распускались по домам, вступали в круг мирных граждан, занимались хозяйством до новой очереди. Так продолжалось до истечения срока строевой службы. Находясь на действительной военной службе, казак получал из казны жалованье и фураж для строевой лошади, — рассказал Максим Крот.

Главой Войска Донского являлся Наказной Атаман, назначаемый верховной властью. За службу казаки получали земельные наделы, которые являлись главным источником их доходов, а также право рыбного и других промыслов. С доходов от земельных участков и промыслов казаки должны были самостоятельно снаряжаться на службу.

Теоретически Пушкин мог общаться со старожилами, помнившими Пугачевский бунт, однако вряд ли имел такую реальную возможность, учитывая краткость его пребывания на Дону. С людьми, лично знавшими Пугачева, он вряд ли мог вступить в контакт во время этой поездки, поскольку Старочеркасск – это «низовая» станица, а Пугачев был родом из станицы Зимовейской, располагавшейся намного выше по Дону (нынешняя Волгоградская область). Донские казаки, как известно, не поддерживали восстание Пугачева, участвуя в его подавлении в составе правительственных войск.

Продолжая путь к лечебным минеральным водам Кавказа, Раевский также покажет Пушкину станицы Махинскую, Кагальницкую, Мечётинскую, Егорлыкскую, в каждой из них останавливаясь на ночлег.

Жизнь донских казаков существенно отличалась от жизни русских крестьян, поскольку многие из тех крестьян, которых мог наблюдать Пушкин в 1820-е годы, были в большинстве своем крепостными, являвшимися собственностью их хозяев. Вольные же донские казаки никогда не знали крепостного гнета, были природными воинами, что существенно влияло на их мировоззрение, психологию и быт. Южный зажиточный Донской край был родиной вольнолюбивых, воинственных, своенравных, но при этом трудолюбивых и предприимчивых людей.

Как прославленного брата реки знают тихий Дон

Второй раз Пушкин посетил Дон в 1829 году, выехав в начале мая на Кавказ, где шла война с Турцией. Добравшись до Новочеркасска, поэт остановился в одноэтажном деревянном доме почтово-ямщицкой станции на Атаманской улице. Здесь он встретил своего старого приятеля, графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, следовавшего в Петровский пехотный полк на Кавказ. Решили ехать вместе, а пока ожидавший денежного перевода Александр Сергеевич несколько дней прожил в доме казака В. В. Золотарева на улице Горбатой.

Возвращаясь с Кавказа, Пушкин посетил донскую землю в третий раз. 19 июля 1829 года, покинув Арзрум, Александр Сергеевич по Военно-Грузинской дороге двинулся домой. Утром следующего дня поэт с Дуровым выехал по Ростовскому тракту в Новочеркасск. И снова — Платовский проспект, снова знакомая почтовая станция. Здесь Пушкина поджидала неприятность: удачливый картежник казак Дуров выиграл у него пять тысяч рублей и попросил немедленно оплатить долг. У поэта такой суммы в наличии не оказалось, но его выручил войсковой атаман Дмитрий Ефимович Кутейников, занявший Пушкину требуемую сумму. Через несколько дней, получив деньги из Москвы, Александр Сергеевич Пушкин навсегда покинул донскую землю.

Пребывание Александра Сергеевича Пушкина на донской земле не прошло бесследно для его творчества. В своих стихотворениях и прозе он многие страницы посвятил Дону, казачеству, написав не дошедшую до нас поэму о Степане Разине, «единственном поэтическом лице русской истории», историческое исследование и повесть о Емельяне Пугачеве, казаке станицы Зимовейской.

Историк Василий Ключевский писал: «Пушкин был историк от бога, даже там, где не старался». Поэт собрал и изучил много источников, в том числе и архивных документов. «История Пугачёвского бунта» была написана Пушкиным в 1833-1834 годы. Он побывал в местах пугачёвского восстания, где общался с живыми свидетелями тех событий. Беседы с очевидцами дали Пушкину возможность оценить народные настроения, причины восстания и первых его успехов, глубину личности Пугачёва и его соратников. Пушкин написал фундаментальный 400-страничный труд о казаке-мятежнике Пугачеве, редактором и цензором которого выступил лично Николай I, — рассказала Мария Братолюбова.

Александр Сергеевич Пушкин, безусловно, не был профессиональным историком, однако, получив хорошее образование, он прекрасно разбирался в отечественной и зарубежной истории, обладал навыками работы с историческими источниками, вследствие чего в период, когда история еще не была полностью отделена от исторической литературы, его труд «История Пугачевского бунта» обладал всеми основными признаками научного сочинения.

Это сочинение показало, что великий русский поэт, помимо выдающегося поэтического дара, обладал также многими необходимыми качествами профессионального историка-исследователя: философским складом ума, необычайным трудолюбием, широтой кругозора, чёткой гражданской позицией и честностью в освещении исторических фактов. Работа над «Историей Пугачёва» открыла новые грани пушкинского таланта. Литературных преувеличений в ней он не допускал, многие современники даже пеняли ему на излишне «сухой», академический язык изложения. При этом поэт широко использовал поэтический народный язык, литературно описывая многие эпизоды восстания, не отступая при этом от строгого следования фактам. «История Пугачева», замысел и поэтика которой была навеяна в том числе донскими впечатлениями Пушкина, — шедевр его творчества, — подытожил Максим Крот.

В творчестве Солнца русской поэзии упоминаются также Ермак, Булавин, атаман Фрол Минаев, атаман начала Смутного времени Корела, знаменитый казачий походный атаман Иван Краснощеков и многие другие видные и малоизвестные герои донского казачества. А вот на какие строки вдохновил Пушкина пейзаж, открывающийся на реку Дон:

Блеща средь полей широких,

Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!

От сынов твоих далеких

Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,

Реки знают тихий Дон;

От Аракса и Евфрата

Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,

Чуя родину свою,

Пьют уже донские кони

Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,

Для наездников лихих

Сок кипучий, искрометный

Виноградников твоих.

Автор текста: Алексей Романенко, фото предоставлены пресс-центром ЮФУ