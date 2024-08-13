Донская спортсменка взяла золото на первенстве Европы по боксу

Донская спортсменка Арина Сторожук, воспитанница Аксайской спортивной школы «Юность», завоевала золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет.

Соревнования проходили в Бане-Луке (Босния и Герцеговина) Участие в них принимали 240 юношей и 123 девушки из 30 стран.

В составе национальной команды в первенстве Европы приняла участие донская спортсменка Арина Сторожук. Как рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, она завоевала золотую медаль в/к 70 кг. В финале Арина встретилась с польской спортсменкой Магдаленой Левкович. Схватка была тяжелой, но в последнем раунде, перехватив инициативу, дончанка довела бой до победы.

Сборная России по боксу с 11 золотыми наградами заняла первое командное место.

Фото donland.ru