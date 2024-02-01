28 активистов и наставников «Движения Первых» из Ростовской области приняли участие в работе II Съезда организации. Он прошёл в Москве на выставке «Россия». Делегация донского региона оказалась одной из самых многочисленных. Всего же Съезд собрал более трёх тысяч детей, их родителей и наставников из 89 регионов России.

Ребята участвовали в мастер-классах, для них провели экскурсии по павильонам ВДНХ. Первые встретились с руководителями государственных структур, общественных организаций и бизнеса. Вместе со взрослыми они решали актуальные вопросы движения и определяли будущие направления его работы.

На Съезде делегаты приняли принципиальное решение. Максимальный возраст активистов теперь 25 лет, а не 18. При этом нижний порог остаётся прежним – 6 лет.

— Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт «Движение Первых», обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь, – отметил председатель правления движения Григорий Гуров.

Напомним, первый съезд движения проходил в Москве в конце 2022 года. Тогда по его итогам ребята выбрали название своей организации – «Движение Первых», определили его миссию и ценности, а также направления работы, структуру и систему управления. Сегодня движение объединяет более 4 миллионов человек по всей России.