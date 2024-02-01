Главная » Новости Ростовской области

Донская делегация «Движения Первых» оказалась самой многочисленной на съезде в Москве

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

28 активистов и наставников «Движения Первых» из Ростовской области приняли участие в работе II Съезда организации. Он прошёл в Москве на выставке «Россия». Делегация донского региона оказалась одной из самых многочисленных. Всего же Съезд собрал более трёх тысяч детей, их родителей и наставников из 89 регионов России.

Новости Ростовской области

Ребята участвовали в мастер-классах, для них провели экскурсии по павильонам ВДНХ. Первые встретились с руководителями государственных структур, общественных организаций и бизнеса. Вместе со взрослыми они решали актуальные вопросы движения и определяли будущие направления его работы.

На Съезде делегаты приняли принципиальное решение. Максимальный возраст активистов теперь 25 лет, а не 18. При этом нижний порог остаётся прежним – 6 лет.

— Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт «Движение Первых», обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь, – отметил председатель правления движения Григорий Гуров.

Напомним, первый съезд движения проходил в Москве в конце 2022 года. Тогда по его итогам ребята выбрали название своей организации – «Движение Первых», определили его миссию и ценности, а также направления работы, структуру и систему управления. Сегодня движение объединяет более 4 миллионов человек по всей России.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #общество #Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика