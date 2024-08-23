Дончанина осудили на 9 лет за убийство брата

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

В Ростовской области суд вынес приговор в отношении жителя города Гуково, который признан виновным в убийстве своего брата. Об этом сообщает следком по региону.

В апреле 2024 года нетрезвый фигурант, находясь в квартире, расположенной по улице Герцена в Гуково, поссорился со своим 35-летним братом и нанес ему удар ножом в область шеи. Рана оказалась смертельной — потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: следком по РО