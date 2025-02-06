Дончанин потерял более 1,8 млн рублей, став жертвой комбинированного мошенничества

Схема обмана началась с «подтверждения» данных в соцучреждении.

Житель Батайска стал жертвой комбинированной операции мошенников, потеряв в итоге 1,84 млн рублей, рассказали в пресс-службе донской полиции. Общение с мошенниками у 58-летнего горожанина началось с того, что ему позвонили якобы из учреждения соцобеспечения и предложили прийти, чтобы подтвердить свою запись.

Поскольку ранее мужчина заказывал справку, то он решил, что ему звонят по этому поводу. Также он продиктовал звонившей номер якобы талона на прием. Затем ему пришло сообщение, что в его аккаунт кто-то вошел, и ему надо связаться по указанному номеру, если это был не он. В ходе звонка на портал, якобы предоставляющий госуслуги, мужчину связали с «сотрудником банка», который рассказал, что от его имени были совершены переводы на «опасные счета», и дальше с этим будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Затем последовал звонок из силового ведомства, в ходе которого «сотрудник» рассказал батайчанину, что он переводил деньги «на территорию недружественного государства» и теперь «подозревается в государственной измене». Но если будет выполнять все указания «правоохранителей», избежит уголовного наказания. Далее мужчина снял со своих счетов все деньги и через банкомат перевел их на «безопасные счета».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников ищут.

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