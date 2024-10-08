Дончан приглашают «заглянуть» в свою родословную

Фестиваль «История с нами: история семьи в истории города» подготовил для своих участников интересную программу.

В Ростове-на-Дону, в Донской публичной библиотеке, с 11 по 13 октября состоится научно-просветительский фестиваль «История с нами: история семьи в истории города». Мероприятие будет проходить уже третий год подряд, став узнаваемым культурным событием города и области, сообщает министерство культуры Ростовской области.

Цель фестиваля — популяризация исторической науки и исторического просвещения. В программе — лекции, творческие встречи и презентации, в ходе которых ростовчане и гости города познакомятся с богатейшим культурно-историческим наследием региона.

«Изюминка» от организаторов фестиваля этого года — программа, которая позволит каждому желающему постигнуть азы исследования своей родословной.

Фестиваль организован за счет средств областного бюджета путем предоставления гранта некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры и искусства.

Фото: министерство культуры РО