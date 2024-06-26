Дом Раневской в Таганроге станет объектом культурного наследия

Дом в Таганроге, в котором провела детские и юношеские годы советская актриса Фаина Раневская, в ближайшее время может стать объектом культурного наследия.

Соответствующий приказ Минкультуры опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) планируется включить жилой дом Г.Х. Фельдмана на улице Фрунзе, 10. Фаина Раневская жила в нем с 1899 по 1915 годы.

Напомним, что в этом доме давно собираются открыть музей, посвященный актрисе. Но сначала нужно было расселить жильцов, потом 8 квартир выкупил благотворительный фонд Ивана Саввиди, который в октябре 2023 года все права собственности передал Таганрогскому государственному литературному и историко-архитектурному музею-заповеднику. Сообщалось, что открыть музей собираются в 2028 году.

Ранее мы рассказали, что 124 артефакта вывезено из музея Таганрога во время немецкой оккупации.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)