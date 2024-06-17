Снят гриф «Секретно»: 124 артефакта вывезено из музея Таганрога во время немецкой оккупации

Рассекречен архивный документ с описью предметов, изъятых из городского музея Таганрога в годы немецко-фашистской оккупации, сообщает портал правительства Ростовской области.

Об этом стало известно на заседании областной межведомственной экспертной комиссии.

Снят гриф «Секретно» с «Описи предметов, изъятых из городского музея Таганрога» немецкими оккупантами в марте 1943 года. Опись была выявлена сотрудниками Государственного архива Ростовской области в фонде «Таганрогский городской финансовый отдел при бургомистерстве», содержащем документы нацистской оккупационной администрации, говорится в сообщении.

Среди 124 изъятых предметов, перечисленных в документе, — редкие иконы и складни, фарфоровая и стеклянная посуда, живописные полотна, холодное оружие.

Впереди совместная работа архивистов и музейных работников, направленная на уточнение послевоенной судьбы бесценных артефактов прошлого, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Работа по рассекречиванию архивных документов времен Великой Отечественной войны ведется в рамках проекта «Без срока давности» и направлена на установление исторической правды.

В условиях широкого распространения исторических фальсификаций, связанных, в том числе, и с отрицанием преступлений гитлеровского режима и его пособников, особую важность приобретает последовательная презентация новых документальных материалов, способных зафиксировать истинную картину значимых событий, пишет источник.

Фото: donland.ru