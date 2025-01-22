Дом Денисенко: музей Таганрога поделился историей старинного особняка на улице Р. Люксембург

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» продолжает знакомить с историей памятников архитектуры, которых в Таганроге сохранилось немало. Очередной рассказ — о доме Денисенко.

«Недавно наш подписчик Сергей Клунный побывал внутри на первый взгляд ничем не примечательного дома, расположенного на углу улицы Р. Люксембург и переулка Украинского. И обнаружил там красивую парадную с круглой печью! Информации об этом доме в открытых источниках мало, поэтому решили вам рассказать о нем немного подробнее», — сообщил музей на своих информационных ресурсах.

Этот угловой полутораэтажный особняк интересен тем, что на протяжении всего периода своего существования (вплоть до революции) принадлежал представителям одной семьи. Дом довольно старый, его основная часть построена в первой половине XIX века в стиле классицизма.

В 1859 году хозяин дома, коллежский асессор Василий Денисенко, решил пристроить к зданию просторный парадный подъезд с металлическим навесом и кухню-флигель по красной линии Коммерческого (ныне Украинского переулка). Сохранился проект, где видны планируемые пристройки, а также план участка, в глубине которого располагались деревянные службы.

Василий Денисенко прожил долгую жизнь, дослужился до действительного статского советника. После его смерти, в 1890-1910-х годах, усадьбой владела вдова, Анна Денисенко. В 1915 году владельцем значится их сын, Иван Васильевич Денисенко, а в 1917-м – Онисим и Татьяна Ивановна Денисенко.

Дом сохранился до наших дней без кардинальных искажений. Со стороны переулка можно видеть верхнюю часть козырька (опоры, к сожалению, утрачены), крыльцо, вымощенное известняковыми плитами, и даже помещение кухни-флигеля с остатками первоначального декора.

Ранее музей рассказал об истории дома князя Маврогордато на улице Греческой.

Фото Сергея Клунного и музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»