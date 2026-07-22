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До конца года в Таганроге установят 254 закрытых модуля для сбора мусора

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В Таганроге продолжается работа по обустройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, на улицах уже установлено 2843 контейнера, из которых 1236 — это закрытые модули, а 1189 предназначены для сбора ТКО.

#ЖКХ

Оставшиеся 254 модуля планируется смонтировать до конца текущего года. Закрытые конструкции «Экобокс» позволяют улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку: они блокируют распространение запахов, препятствуют доступу животных, придают площадкам аккуратный вид и дают возможность организовать раздельный сбор отходов.

«Борьба с несанкционированными свалками и благоустройство мест размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов — на постоянном контроле. К сожалению, очень часто в образовании стихийных свалок виноваты не городские чиновники и не региональный оператор ТКО, а сами жители. Для кого-то стало нормой складировать мусор рядом с контейнерами, не донося его буквально нескольких метров», — отметила Светлана Камбулова.

Она также обратилась к горожанам с просьбой размещать отходы только в контейнеры, а не рядом с ними, поддерживать чистоту вокруг мусорных площадок и использовать модули раздельного сбора для сортировки мусора.

Ранее мы рассказали, что транспортное обслуживание в Таганроге постоянно корректируется на основе обращений жителей.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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