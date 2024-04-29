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До 12 мая действует ограничение на въезд автомобилей в Ростов-на-Дону

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УГИБДД по Ростовской области ограничило въезд в донскую столицу через Западный мост по улице Всесоюзной. Движение организовано только на выезд из города.

Новости Ростовской области

Уже несколько дней на подъезде к городу скапливаются огромные пробки.

По 12 мая вводится ограничение на въезд транспортных средств в Ростов-на-Дону со стороны Западного моста по улице Всесоюзной на участке от улицы Портовой до переулка Мартыновского. В направлении указанного переулка по улице Всесоюзной организовано одностороннее движение на выезд из города, — говорится в сообщении УГИБДД.

Автомобилистам предлагают альтернативные пути въезда: через Ворошиловский мост, через Темерницкий мост, через улицу Луговую и Темерницкий мост.

С 13 мая по 30 июня движение транспортных средств по Всесоюзной на участке от Портовой до Всесоюзной, 20 прекратят полностью.

Ранее мы сообщали, что дорожные службы продолжают ремонт Северного подъезда к Ростову.

Фото из архива (Минтранс РО)

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ГИБДД дороги Ростовская область ограничение движения транспорт
Таганрогская правда
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