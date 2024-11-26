Днем 26 сентября в Таганроге была объявлена воздушная тревога

26 ноября в 13.18 в жители Таганрога услышали звуки сирен. В городе была объявлена воздушная тревога.

В телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой появилось сообщение о том, что происходит атака беспилотников. Жителей призвали спустится на нижние этажи или в подвалы. Либо найти место без окон и сесть на пол.

Сирены гудели в течение девяти минут — в 13.27 был объявлен отбой тревоги. Примечательно, за некоторое время до атаки сирены тоже включились, но тогда жителям сообщили о том, что это внеплановая проверка.

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Фото donland.ru