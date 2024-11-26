Ночью 26 октября в Ростовской области во время массированной атаки врага было уничтожено 24 беспилотника. В том числе в районе Таганрога. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, атака началась с полуночи. Первые четыре беспилотника были уничтожены в районе Таганрога, Новошахтинска, Каменска и Зернограда.

«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — написал Юрий Слюсарь.

Как сообщили в Минобороне РФ, всего минувшей ночью на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 39 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Ростовской области, еще пять сбили над Брянской, три – над Белгородской, три – над Курской, один – над Орловской, один – над Воронежской областями и два – над территорией Республики Крым.

Фото Сергей Плишенко