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Для жителей Таганрога в торговых центрах проведут консультации по вопросам защиты прав потребителей

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В Таганроге специалисты сектора защиты прав потребителей управления потребительского рынка организуют выездные встречи на базе торговых центров. Мероприятия проводятся в соответствии с планом проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, сообщает администрация города.

Город

Таганрожцы получат консультации по теме девиза Всемирного дня прав потребителей в 2024 году: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». А также по вопросам защиты прав потребителей с разъяснением требований законодательства Российской Федерации.

Встречи пройдут в следующих торговых центрах:

  • 1 марта с 15.00 до 17.00 в ТРК «Лето», по адресу: ул. Чучева, 32-1, 38;
  • 4 марта с 15.00 до 17.00 в ТРЦ «Мармелад», по адресу: пл. Мира, 7;
  • 6 марта с 15.00 до 17.00 в ТЦ «Калинка», по адресу: ул. Сергея Шило, 206.

Получить консультации специалистов смогут все желающие.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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