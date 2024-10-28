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Для жителей Таганрога наступила длинная рабочая неделя

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Напоминаем, что наступившая 28 октября рабочая неделя будет шестидневной. Изменения внесли из-за празднования Дня народного единства.

Новости Таганрога

В субботу, 2 ноября, жителям Таганрога, как и всем россиянам, придется работать, но рабочий день будет сокращенным. Зато понедельник, 4 ноября, станет выходным.

Таким образом, следующая рабочая неделя будет состоять из четырех дней- со вторника по пятницу.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году россиян и жителей Таганрога ждут несколько длинных выходных.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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