Для всех Татьян готовим праздничный десерт — домашние заварные эклеры

Казалось бы, все январские праздники миновали. Но нет. 25 января — Татьянин день, который отмечают все обладательницы этого имени и студенты, и китайский Новый год, который наступит 29 января по лунному календарю. Так что поводов для застолья предостаточно. Поэтому сегодня мы попробуем приготовить вкусный праздничный десерт — заварные эклеры.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 300 г,

вода – 500 мл,

сливочное масло – 200 г,

сахар – 1 ч. л.,

яйца – 8 шт.;

для крема:

молоко – 750 мл,

сахар – 450 г,

яйца – 4 шт.,

пшеничная мука — 160 г,

сливочное масло – 200 г,

ванилин – по вкусу.

Приготовление

Заварные эклеры — очень вкусные пирожные, которые достаточно популярны, но их не часто берутся делать на своей кухне из-за трудоемкости процесса. Однако если знать все секреты приготовления, то они получатся и в домашних условиях.

Сначала подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито. Молоко для крема можно взять любой жирности, а вот сливочное масло выбирайте 82%, оно должно быть свежим и вкусным. Для приготовления теста на эклеры соедините воду и сливочное масло в маленькой кастрюльке или сотейнике с толстым дном.

Поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите пару минут, чтобы масло полностью растаяло и смешалось с водой. Огонь сильным не делайте, чтобы смесь равномерно прогрелась и при этом не подгорела. В кипящую массу всыпьте муку и быстро всё перемешайте. Мука начнет завариваться и собираться в комок. В течение минуты вымешивайте заварной комок теста на огне. Затем снимите кастрюлю с огня и оставьте остывать до теплого состояния, при этом периодически помешивайте, чтобы тесто охлаждалось быстрее.

А в это время можете заняться приготовлением крема. Соедините молоко с сахаром (можно использовать сахарозаменитель) и доведите до кипения, помешивая, чтоб сахар растворился. В отдельной миске смешайте яйца с мукой и ванилином, влейте немного молока из общего количества и перемешайте всё миксером, чтобы не оставалось комочков муки.

Мешая, вливайте в яичную смесь горячее молоко. Затем перелейте всё обратно в кастрюлю и верните на огонь. При постоянном помешивании доведите крем до кипения, при этом он станет гуще. В горячий крем добавьте сливочное масло, которое начнет таять, вмешайте его в крем. Для смешивания можно также воспользоваться миксером.

Готовый крем получается густой и однородный, накройте его крышкой и оставьте охлаждаться. Тем временем тесто на эклеры остыло до теплого состояния. По одному добавляйте в него яйца и тщательно вмешивайте их в тесто. Количество яиц может быть разным, это зависит от их размера и качества муки; если они мелкие, может понадобиться на одно-два больше.

Следите за консистенцией, тесто на эклеры должно получиться, как густой крем: немного стекать с ложки, но не растекаться на поверхности. С помощью специальной насадки с зубчиками или кондитерского мешка распределите тесто на противень, застеленный пергаментом, придав форму эклеров.

Выпекайте в духовке (ориентируясь на свою), предварительно разогретой до 180 градусов, 20-25 минут; дверцу в это время не открывайте, иначе эклеры опадут. В процессе приготовления они увеличились в размере и стали золотистого цвета. Вытащите их из духовки и остудите, затем по бокам сделайте надрезы и наполните пирожные подготовленным кремом.

Наши заварные эклеры готовы! Вкусное лакомство можно посыпать сахарной пудрой или украсить растопленным шоколадом. Праздничное угощение ждет гостей!

Кулинарные истории

Происхождение эклеров уходит в далекое прошлое Франции – родины этого десерта. В XVI в., во времена правления Екатерины Медичи, придворный кондитер придумал рецепт горячего теста, которое заваривалось на плите. Из него выпекались лепешки с разными начинками.

Чтобы удивить гостей, Екатерина Медичи пригласила итальянского кондитера Попелини. Он придал лепешкам из заварного теста продолговатую форму и начинил их грушевым повидлом, из-за чего десерт прозвали «хлеб а-ля дюшес». Так его именовали вплоть до XIX в., пока не было придумано современное название, засвидетельствованное в 1860 г.

Историки кулинарии считают, что эклер в нынешнем виде впервые приготовил всемирно известный французский шеф-повар Мари-Антуан Карем, который его, собственно, так и назвал. Кстати, эклер в переводе с французского означает «вспышка молнии».

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