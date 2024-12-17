Для военнослужащих по контракту увеличена региональная выплата

До 1 млн рублей увеличена единовременная региональная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ.

Напомним, соответствующее постановление, которое вступило в силу 16 декабря 2024 года, подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Стимулирующая региональная выплата в 1 млн рублей предоставляется военнослужащим по контракту единовременно и однократно. Её получат граждане, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при заключении контракта с Минобороны. Выплата предназначена для военнослужащих, призванных из любого субъекта РФ, вне зависимости от места прохождения военной службы.

Единовременная выплата не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи военнослужащего или одиноко проживающего гражданина для оказания им мер социальной поддержки, предоставляемых за счет областного бюджета.

«В донском регионе реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Также семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Ветеранам оказывается содействие в поиске работы», — уточнили в Правительстве Ростовской области.

Что касается Таганрога, то число жителей, желающих поступить на военную службу по контракту, растет. Об этом ранее сообщала глава города Светлана Камбулова.

«В Таганроге стало больше желающих поступить на военную службу по контракту. Пока мужчины находятся на фронте, мы все вместе обеспечиваем им надежный тыл и помогаем семьям участников СВО. Это целый комплекс мер поддержки и льгот. Особое внимание — семьям с детьми. Дети участников СВО получают бесплатное питание в школах, организованы прием без очереди в детские сады, освобождение от платы в дошкольных учреждениях, бесплатное посещение занятий в организациях дополнительного образования. Помощь в решении бытовых вопросов родителями и женам участников СВО оказывают волонтеры городского штаба #МыВместе», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото Минобороны РФ