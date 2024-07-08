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Для ветеранов и семей участников СВО организовали праздник в Ростовском зоопарке

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В честь Дня семьи, любви и верности филиал фонда «Защитники Отечества» организовал для подопечных праздник в Ростовском-на-Дону зоопарке.

Новости Ростовской области

Там собралось более 200 детей и взрослых. Радость и восторг у гостей вызвали шоу мыльных пузырей, весёлые старты, игровые зоны, аквагрим и фотозона с символами праздника — надувными ромашками.

Для семей работали артисты в костюмах волшебных персонажей. Они охотно фотографировались с посетителями, помогали пройти различные квесты, поддерживали и вдохновляли. Приятным дополнением стали подарки — ромашки, кепки и воздушные шары с символикой фонда и, конечно же, вкусные сахарная вата и попкорн.

«Ветераны специальной военной операции и семьи бойцов для нас уже родные, многих хорошо знаем, активно привлекаем к разным событиям и мероприятиям. Поэтому коллектив филиала с большим удовольствием провел день вместе с подопечными. Огромное спасибо за помощь в организации праздника совету директоров Кировского района и Ростовскому-на-Дону зоопарку!» — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

Двухчасовая развлекательная программа очень понравилась подопечным. Они сделали множество памятных снимков и прислали своим социальным координаторам только положительные отзывы и слова благодарности.

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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