16 августа для утренней ежедневной электрички Таганрог-Ростов вводится стоянка на станции Синявская, сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Стоянку вводят для поезда № 6513 Таганрог – Ростов, который отправляется из нашего города в 06.00. На станции Синявская он будет стоять одну минуту (06.35-06.36), а прибывать в Ростов в 07.18.

«Поезд следует со всеми остановками, согласно действующему графику движения», — уточняет источник.

Ранее мы рассказали, что новый автобусный маршрут свяжет Таганрог и хутор Селезнев.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»