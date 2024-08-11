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Для утренней электрички Таганрог-Ростов вводится новая остановка

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16 августа для утренней ежедневной электрички Таганрог-Ростов вводится стоянка на станции Синявская, сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Новости Таганрога

Стоянку вводят для поезда № 6513 Таганрог – Ростов, который отправляется из нашего города в 06.00. На станции Синявская он будет стоять одну минуту (06.35-06.36), а прибывать в Ростов в 07.18.

«Поезд следует со всеми остановками, согласно действующему графику движения», — уточняет источник.

Ранее мы рассказали, что новый автобусный маршрут свяжет Таганрог и хутор Селезнев.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»

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Таганрогская правда
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