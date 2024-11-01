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Для участников специальной военной операции провели консультации

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Правовой марафон организовало Законодательное собрание Ростовской области совместно с юридическим сообществом Дона.

Новости Ростовской области

В нем приняли участие председатель Заксобрания Александр Ищенко, сенатор РФ Ирина Рукавишникова, а также руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева и военный комиссар Игорь Егоров.

Во время марафона для участников специальной военной операции и членов их семей провели правовые консультации по вопросам получения мер социальной поддержки, медицинского обеспечения, оформления юридических документов.

Также участники марафона получили ряд вопросов и предложений. Находящийся на сопровождении филиала фонда ветеран СВО Максим Арманов попросил рассказать, что делается в регионе, при поддержке фонда, для увековечения памяти героев специальной военной операции.

Ветеран боевых действий Артем Соловьев предложил внести изменение в постановление Правительства, согласно которому при увольнении со службы инвалиды боевых действий без выслуги лет в звании прапорщика, в отличие от рядовых и матросов, получают категорию «В» (ограниченно годен к военной службе), а не «Д» (не годен к военной службе).

По словам организаторов, Правовой марафон имеет большое практическое значение. В дальнейшем проводить его и оказывать бесплатную юридическую помощь военнослужащим планируют на регулярной основе.

Фото пресс-службы филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области

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ЗСРО новости правовой марафон Ростовская область
Таганрогская правда
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