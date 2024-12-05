Для школьников и студентов Таганрога прошла интерактивная игра «Выборы депутата»

Каждый из кандидатов представил свою предвыборную программу.

В Таганроге состоялась интерактивная игра «Выборы депутата», в которой приняли участие школьники и студенты города. О ее итогах рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области.

Два избирательных округа, десять претендентов на мандаты – почти настоящие выборы. Каждый кандидат подготовил свою оригинальную предвыборную программу и рассказал избирателям, в роли которых выступили гости и участники игры, о том, как намерен ее реализовывать в случае победы.

Бюллетени заполнялись избирателями в специальной кабине для тайного голосования, затем опускались в урну, а подсчет голосов жюри вело в присутствии наблюдателей — все, как и в ходе настоящих выборов.

В итоге «депутатами» были избраны: по первому избирательному округу — Илья Проценко (лицей № 7); по второму избирательному округу — Алексей Кобец (Политехнический институт (филиал) ДГТУ).

Все участники проявили большой интерес к избирательному праву и избирательному процессу, показав высокий уровень электоральный культуры. Организаторами игры выступили территориальные избирательные комиссии Таганрога, говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал ИКРО