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Для школ и детсадов Таганрога выделено 5 млн рублей

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Таганрогу выделено 5 миллионов рублей из резервного фонда области на ремонт и закупку оборудования для социальных объектов. Соответствующее решение принял глава донского региона Василий Голубев.

Город

Деньги предназначены для выполнение выборочного текущего ремонта в средней школе № 26. А также на  приобретение мебели, бытовой и оргтехники для детских садов «Здоровый ребенок», №№ 32, 43, 51, спортшколы № 1 и городского Дома культуры.

Всего из резервного фонда выделено более 10,5 млн рублей семи муниципалитетам в рамках исполнения наказов депутатам областного Заксобрания.

Ранее мы рассказали, что институт в Таганроге начал готовить будущих специалистов музейного дела.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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