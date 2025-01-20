В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор кандидатов на военную службу по контракту.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Также подать заявку на военную службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или на едином портале Госуслуг.

Отметим, что перед отправкой в военные части все военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах ЮВО.

С 16 декабря 2024 года до 1 млн рублей увеличена единовременная региональная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ. Стимулирующая региональная выплата предоставляется военнослужащим по контракту единовременно и однократно. Её получат граждане, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при заключении контракта с Минобороны. Выплата предназначена для военнослужащих, призванных из любого субъекта РФ, вне зависимости от места прохождения военной службы.

Для семей военнослужащих в Ростовской области существует почти 40 мер поддержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На все вопросы о военной службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото Минобороны РФ