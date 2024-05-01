Для пехоты и артиллеристов: волонтеры Таганрога доставили гуманитарную помощь бойцам СВО

Корреспонденту «Таганрогской правды» совместно с волонтерской группой «Мы вместе» довелось участвовать в доставке груза, необходимого россиянам, сражающимся в зоне специальной военной операции. Объем был большой, но уже традиционный: маскировочные сети, окопные свечи, печки для них, детские письма и многое другое. Везли даже два электрогенератора.

Доставить «гуманитарку» на место предстояло собственным транспортом. Моя машина оказалась нелишней. Команда волонтеров состояла из четырех человек: Наталья Клец, Николай Гончаров, Олег Демин и Олег Орлов. Погрузили заранее подготовленное имущество, определили порядок следования машин в колонне, скорость движения. Каждому выдали портативную радиостанцию, проверили связь — и в путь.

На долю этой команды выпала заключительная миссия: доставка груза. Основную работу делают участники волонтерской группы: плетут сети, вяжут носки, изготавливают «окопные» свечи. Кто-то приобретает нужное имущество и передает в группу, кто-то просто переводит деньги для приобретения необходимого.

Дети пишут трогательные письма, чтобы поддержать бойцов на передовой. Работа во имя победы идет полным ходом.

Первая встреча

По дороге на Донецк свернули в поле и по «грунтовке» направились в расположение одной из рот мотострелкового батальона. Основные силы полка в это время с бригадой морской пехоты вели бои в Новомихайловке.

Обстановка там, несмотря на наше продвижение, остается сложной. ВСУшники практически каждый дом превратили в опорный пункт. Работает артиллерия противника, активно используются беспилотники. Если на других направлениях говорят о снижении интенсивности обстрелов, к Новомихайловке это не относится. В захваченных домах находят всё больше стрелкового оружия и средств ближнего боя иностранного производства, боеприпасы к ним.

Артиллерия и снаряды тоже больше заграничные, 155-го калибра. Причем не гнушаются применять запрещенные: кассетные и химические. После недавнего обстрела ими военнослужащие испытывали слезотечение, резь в глазах, жжение в горле, кашель. Используются и боеприпасы с готовыми убойными элементами. Сбрасывают с беспилотников самодельные взрывные устройства, начиненные болтами, гайками, гвоздями. Во время одного из «сбросов» при взрыве вылетела здоровенная гайка. К счастью, ни в кого не попала, а вот ствол небольшого деревца срубила. Нашли «убойный элемент» в лесополосе неподалеку.

Артиллерия — и наша, и противника — работает днем и ночью. Вот и во время беседы отчетливо слышались и выстрелы наших гаубиц, и звуки пусков РСЗО.

Рассказали нам и об изменении тактики противника. Раньше оставленные «опорники» пытались отбить, а в случае неудачи вели по нашим штурмовикам артиллерийский огонь. Теперь заранее минируют, а после отступления, дождавшись, когда туда войдут российские военные, взрывают.

За привезенный груз, особенно маскировочные сети, благодарили. Наводчик-оператор БМП с позывным «Кеша» вызвался провести «экскурсию» по месту расположения мотострелковой роты. Естественно, всё укрыто под землей. Стены траншей укреплены деревянными щитами, сверху маскировка ветками и высохшей травой. Внутри спальные помещения с кроватями в два яруса, столовая и даже баня. Ни голодными, ни грязными бойцы не остаются.

После осмотра «подземного царства» продолжили разговор о западной помощи. Вспомнили применение практически бесшумных 60-мм польских минометов LMP-2017, именуемых в просторечии «польками». Нам рассказали, как в одном из отбитых зданий нашли неказистый с виду старый радиоприемник. А когда разобрались, оказалось, что его «начинка» позволяет прослушивать наши частоты во время радиосвязи.

Попрощались. Только собрались уезжать, услышали со стороны Новомихайловки мощный взрыв, увидели облако газа и пыли. «Кеша» пояснил, что это результат работы нашей авиации: сбросили авиабомбу на позиции противника.

У артиллеристов

Далее мы направились в расположение артиллерийского дивизиона того же мотострелкового полка. «Боги войны» расположились на удалении от переднего края. Поскольку все батареи дивизиона рассредоточены, попали только в одну. И то не на огневые позиции, а в место расположения машин для буксировки орудий. Там находились старший офицер батареи (СОБ), старший техник и бойцы охранения — шел перевод автомобильной техники на режим летней эксплуатации. Перевод артиллерийских орудий происходил прямо на огневых позициях.

Всё привезенное нами (в таком же ассортименте) выгрузили в укрытие. Маскировочные и рыбацкие сети пришлись как нельзя кстати. Требуются они постоянно, так как рвутся в процессе использования. Хотя относятся к ним очень и очень бережно (кстати, не только артиллеристы). Не подумайте, что рыбацкие сети применяют для ловли рыбы. Они, практически незаметные с воздуха, защищают гаубицы от взрывных устройств, сбрасываемых с беспилотников. Предоставили даже фото, на котором в такую ловушку «попалась» противотанковая бомба противника еще советского производства ПТАБ-2,5-1,5. Орудие осталось целым.

Интересно было послушать о характере боевых действий. Как рассказал СОБ Александр, наша артиллерия в основном ведет контрбатарейную борьбу, поддерживает штурмовиков при заходе на «опорники», уничтожает вражеские укрепления. Во всех случаях приходится работать, без преувеличения, ювелирно, чтобы не задеть своих. Особенно сложно с укреплениями противника. Их создавали с 2014 года. Элементы отдельных ДОТов заглублены на шесть-семь метров, сверху залиты бетоном повышенной прочности. В огневых точках установлены пулеметы, минометы, противотанковые средства. Чтобы «разобрать» такой, надо очень постараться.

Маскироваться приходится тщательно. Дроны противника постоянно висят в воздухе, сбивать, к сожалению, получается не всегда. Хотя определенные достижения в этом плане есть. Недавно один из бойцов сбил из ручного гранатомета печально известную «Бабу-ягу» с «подвесом» из боеприпасов.

Противник — огонь

Разговор подходил к концу, мы уже собирались уезжать, когда заметили на горизонте клубы дыма. Поняли: в поле горит сухая трава и огонь уверенно приближается, поскольку ветер дует в нашу сторону. Кто-то из нашей команды предложил взять лопаты и выкопать траншею, чтобы преградить путь пожару. Предложение оказалось невыполнимым — поле заминировано, а саперы там еще не работали. Оставалось одно: на всякий случай вынести из укрытий в безопасное место оружие, боеприпасы, средства связи, документацию и другое необходимое имущество.

Предосторожность оказалась своевременной. Ветер усилился, уже было видно, как огонь уничтожает траву, двигаясь в нашем направлении. В воздухе запахло гарью, порывы ветра кружили пепел. «Низовой» пожар перекинулся на лесополосу и перерос в «верховой». Было понятно, что через несколько минут он приблизится вплотную. В каком-то бешеном темпе стали загружать в кузовы двух «Уралов» вынесенное из укрытий. Наступил, к сожалению, тот «всякий случай».

Огонь наступал. Уже чувствовалось жжение в гортани при вдохе, слышался звонкий треск горящих сухих веток кустарника, порывы ветра обдавали жаром, реально нечем было дышать. На помощь для погрузки имущества в «Уралы» пришли двое мужчин и две женщины, проезжавшие мимо. Когда машины отъехали, один мужчина сел за руль своего «Жигуленка» с прицепом, подогнал его к оставшимся вещам, быстро побросал их в прицеп — и бегом от огненной стены.

Один из бойцов охранения вызвал по рации пожарную машину из близлежащего населенного пункта. Расчет приехал быстро и начал тушение с наветренной стороны. Через несколько минут прибыли полковые машины-водовозки и тоже приступили к тушению. Огонь удалось остановить.

Пока происходили эти события, Наталья вывезла на своей машине часть привезенной нами «гуманитарки» с другой стороны лесополосы. А Олег Демин вынес из кустарника в безопасное место оставшиеся вещи, окопав их. Спасли практически всё, что представляло ценность для артиллеристов. Усталые, с закопченными лицами, мы с бойцами собрались возле «Уралов». Главное — все остались живы, спасли оружие и боеприпасы.

Пришло время уезжать. Приятно было слышать слова благодарности от бойцов и командира дивизиона. А участникам группы «Мы вместе» предстоит думать о сборе очередной партии помощи для пострадавших.

Евгений БУТЫЛИН, фото волонтерской группы «Мы вместе»