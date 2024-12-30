Для новогодних салатов готовим вкусный и безвредный домашний майонез

Домашний майонез гораздо полезнее покупного, поскольку вы контролируете качество ингредиентов и можете исключить вредные добавки.
Предлагаем простой рецепт полезного домашнего майонеза.
Ингредиенты:
- яйцо куриное (или яичный желток) – 1 штука;
- оливковое масло (или любое другое растительное масло) – 150 мл;
- лимонный сок – 1 столовая ложка;
- горчица – 1 чайная ложка;
- соль – по вкусу;
- сахар – щепотка (по желанию).
Приготовление
Подготовка яйца. Отделите белок от желтка, если хотите получить более густой майонез. Используйте только желток. Если предпочитаете менее плотный соус, можно взять целое яйцо.
Взбивание основы. В чаше блендера или миксера взбейте яйцо (желток) с солью и сахаром до однородной массы.
Добавление масла. Постепенно начинайте добавлять оливковое масло тонкой струйкой, продолжая взбивать смесь. Масло должно смешиваться с яйцом постепенно, чтобы эмульсия получилась стабильной.
Введение лимонного сока и горчицы. Когда масса станет густой и кремовой, добавьте лимонный сок и горчицу. Продолжайте взбивать еще минуту-две, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Корректировка вкуса. Попробуйте майонез на вкус и при необходимости добавьте больше соли, сахара или лимонного сока, чтобы добиться желаемого баланса.
Охлаждение. Готовый майонез переложите в чистую банку и поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он загустел и стал более однородным.
Советы
Оливковое масло. Можно заменить часть оливкового масла на подсолнечное или рапсовое масло, чтобы снизить калорийность и изменить вкус.
Горчица. Вместо обычной горчицы можно использовать дижонскую или зерновую, чтобы добавить интересные нотки.
Хранение. Домашний майонез хранится в холодильнике не более 3-4 дней, так как в нем нет консервантов.
Этот домашний майонез будет отличным дополнением к салатам, бутербродам и другим блюдам, при этом он значительно полезнее магазинных аналогов.
Рецепт и советы подсказал giga.chat, изображение от freepik