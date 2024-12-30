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Для новогодних салатов готовим вкусный и безвредный домашний майонез

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

Домашний майонез гораздо полезнее покупного, поскольку вы контролируете качество ингредиентов и можете исключить вредные добавки.

#Вкуснота

Предлагаем простой рецепт полезного домашнего майонеза.

Содержание
  1. Ингредиенты:
  2. Приготовление
  3. Советы

Ингредиенты:

  • яйцо куриное (или яичный желток) – 1 штука;
  • оливковое масло (или любое другое растительное масло) – 150 мл;
  • лимонный сок – 1 столовая ложка;
  • горчица – 1 чайная ложка;
  • соль – по вкусу;
  • сахар – щепотка (по желанию).

Приготовление

Подготовка яйца. Отделите белок от желтка, если хотите получить более густой майонез. Используйте только желток. Если предпочитаете менее плотный соус, можно взять целое яйцо.

Взбивание основы. В чаше блендера или миксера взбейте яйцо (желток) с солью и сахаром до однородной массы.

Добавление масла. Постепенно начинайте добавлять оливковое масло тонкой струйкой, продолжая взбивать смесь. Масло должно смешиваться с яйцом постепенно, чтобы эмульсия получилась стабильной.

Введение лимонного сока и горчицы. Когда масса станет густой и кремовой, добавьте лимонный сок и горчицу. Продолжайте взбивать еще минуту-две, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Корректировка вкуса. Попробуйте майонез на вкус и при необходимости добавьте больше соли, сахара или лимонного сока, чтобы добиться желаемого баланса.

Охлаждение. Готовый майонез переложите в чистую банку и поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы он загустел и стал более однородным.

Советы

Оливковое масло. Можно заменить часть оливкового масла на подсолнечное или рапсовое масло, чтобы снизить калорийность и изменить вкус.

Горчица. Вместо обычной горчицы можно использовать дижонскую или зерновую, чтобы добавить интересные нотки.

Хранение. Домашний майонез хранится в холодильнике не более 3-4 дней, так как в нем нет консервантов.

Этот домашний майонез будет отличным дополнением к салатам, бутербродам и другим блюдам, при этом он значительно полезнее магазинных аналогов.

Рецепт и советы подсказал giga.chat, изображение от freepik

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Таганрогская правда
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