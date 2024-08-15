Директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач: «Благодарны всем, кто был и остается рядом с нами!»

Как уже сообщала «Таганрогская правда», 14 августа в Таганрогском художественном музее состоялось открытие выставки «Спасенные шедевры. Русский музей Таганрогу». Эта выставка — гимн богатейшей российской культуре.

«А для нас, без преувеличения, одно из самых важных и знаковых событий в истории музея. Ему, к сожалению, предшествовала трагедия. Несмотря на то, что прошел год с момента чудовищного теракта, мы до сих пор находимся в состоянии эмоционального потрясения. Но тяжелое испытание, которое пережили и достойно выдержали, показало, сколько добрых, чутких и отзывчивых людей находится рядом», — говорит директор ТХМ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Пугач.

Тамара Федоровна отмечает, что открытие выставки — еще и гимн благодарности всем, кто не остался равнодушным и оказал поддержку таганрогскому музею. Это, прежде всего, Русский музей, его генеральный директор Алла Манилова, талантливые реставраторы — профессионалы высочайшего уровня.

«Я бесконечно благодарна губернатору Ростовской области Василию Голубеву за поддержку. Вскоре после трагедии мы получили две машины, на которых побывали с лекциями и выставками в близлежащих сельских школах, в пунктах временного размещения ДНР и ЛНР. А сейчас правительство Ростовской области выделило 253 миллиона рублей на реставрацию пострадавшего здания. С нами всегда рядом первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр культуры региона Анна Дмитриева. Буквально через несколько часов после ракетного удара на место трагедии прибыл глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. И в течение всего этого года, прошедшего с момента разрушительного теракта, мы ощущаем внимание и поддержку со стороны главы администрации в реализации многочисленных социальных проектов», — выражает благодарность директор Таганрогского художественного музея.

Тамара Пугач подчеркивает, что невозможно переоценить тот импульс, который коллектив музея получил от моральной, финансовой и эмоциональной поддержки друзей ТХМ. И благодарит музейное сообщество Ростовской области; волонтеров, которые бережно эвакуировали произведения из пострадавшего здания в фондохранилище музея; врачей БСМП, пришедшим на помощь пострадавшим сотрудникам; друзьям-бизнесменам; всем неравнодушным горожанам, которые в трудное для музея время были рядом.

«Жизнь налаживается, и в скором будущем мы обязательно встретимся в отреставрированном корпусе «Современное искусство» на открытии новых выставок», — пообещала Тамара Пугач.

Напомним, выставка «Спасенные шедевры. Русский музей Таганрогу» расположилась в шести залах исторического здания ТХМ по улице Александровской, 56 и будет работать до октября 2024 года.

Фото Сергея Плишенко