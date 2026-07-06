Дипломы по специальности «Металлургия» получили первые 183 выпускника «Профессионалитета»

Ключевыми индустриальными партнерами металлургического кластера являются Таганрогский металлургический завод и предприятие «Красный котельщик».

В Ростовской области состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по программе «Профессионалитет» в металлургическом кластере. Дипломы получили 183 выпускника, которые освоили направление «Металлургия». Из них десять человек уже заключили целевые договоры с Таганрогским металлургическим заводом.

«Больше 60 наших выпускников уже нашли работу по специальности, получив по две рабочие профессии. Свыше 100 студентов начали трудиться на заводах еще во время обучения. Это свидетельство высокого доверия предприятий к качеству нашей подготовки», – отметила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

Основными индустриальными партнерами кластера выступают Таганрогский металлургический завод и, с 2025 года, предприятие «Красный котельщик». Сотрудничество организовано не только с базовым колледжем «Тагмет», но и с сетевыми учреждениями: Таганрогским авиационным колледжем им. В.М. Петлякова и Волгодонским техникумом металлообработки и машиностроения.

Среди востребованных образовательных программ – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Технология машиностроения», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением» и «Сварочное производство». Программа «Технология машиностроения» реализуется в сетевом формате.

«Индустриальные партнёры, такие как ТМК и «Красный котельщик», активно способствуют профессиональному росту наших учащихся, помогая им быстрее раскрывать свой потенциал и ощущать свою значимость для развития региона, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев. — Поздравляю всех выпускников с этим важным этапом! Благодарю наставников и предприятия-партнёры за их вклад. Пусть полученные знания и навыки станут надёжной основой для успешного профессионального пути!»

Фото: donland.ru