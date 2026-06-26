Девять выпускников из Таганрога получили высший балл на ЕГЭ по физике и обществознанию

В Таганроге сразу девять выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике и обществознанию. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что в городе особенно сильна физико-математическая подготовка: семь человек сдали на высший балл физику, которая считается одним из самых сложных предметов. Пятеро из них учатся в лицее №4 (ТМОЛ), еще по одному стобалльнику — в школах №32 и №38. Кроме того, две выпускницы получили 100 баллов по обществознанию — это ученицы 30-й и 38-й школ.

«Искренне поздравляю ребят, их семьи и, конечно, учителей-наставников. С большим нетерпением ждем высоких результатов по остальным предметам от всех таганрогских выпускников», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что таганрогский вуз вошел в число лучших на Всероссийской Спартакиаде по инклюзивному спорту.

Фото donland.ru