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Девять тонн сухофруктов вернули из Ростовской области в Таджикистан из-за найденного опасного вредителя

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В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили опасного карантинного вредителя в партии сухофруктов, поступившей из Таджикистана. Речь идет о восточной плодожорке, обнаруженной в живом состоянии в смеси сухофруктов общим весом 9,1 тонны.

Новости Ростовской области

Как сообщили в региональном управлении ведомства, по результатам фитосанитарного контроля был составлен акт о запрете выпуска продукции, содержащей карантинный объект. Собственнику груза выдали предписание о возврате, и партия была отправлена обратно в страну происхождения.

Восточная плодожорка представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Этот вредитель широко распространен во многих азиатских странах. Его гусеницы поражают плоды как семечковых, так и косточковых культур — яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника и рябины. Поврежденные плоды желтеют и быстро загнивают. Вредитель способен уничтожить значительную часть урожая в садах за один сезон.

Ранее мы рассказали, что с начала года на Дону пресечено незаконное перемещение более 740 голов сельхозживотных и птиц.

Фото  61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда

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