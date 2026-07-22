Девять тонн сухофруктов вернули из Ростовской области в Таджикистан из-за найденного опасного вредителя

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили опасного карантинного вредителя в партии сухофруктов, поступившей из Таджикистана. Речь идет о восточной плодожорке, обнаруженной в живом состоянии в смеси сухофруктов общим весом 9,1 тонны.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, по результатам фитосанитарного контроля был составлен акт о запрете выпуска продукции, содержащей карантинный объект. Собственнику груза выдали предписание о возврате, и партия была отправлена обратно в страну происхождения.

Восточная плодожорка представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Этот вредитель широко распространен во многих азиатских странах. Его гусеницы поражают плоды как семечковых, так и косточковых культур — яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника и рябины. Поврежденные плоды желтеют и быстро загнивают. Вредитель способен уничтожить значительную часть урожая в садах за один сезон.

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