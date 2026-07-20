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С начала года на Дону пресечено незаконное перемещение более 740 голов сельхозживотных и птиц

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Региональные Россельхознадзор и Госавтоинспекция провели 58 рейдов с начала года.

Новости Ростовской области

Сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с представителями Госавтоинспекции по Ростовской области провели 58 рейдов с начала текущего года. В результате этих проверок было пресечено незаконное перемещение 748 голов сельскохозяйственных животных и птиц.  

Среди наиболее распространенных нарушений, выявленных в ходе рейдов, — перевозка скота без обязательного карантина перед отправкой, а также отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. По каждому такому случаю владельцам животных были выданы предписания: поставить скот на карантин и провести необходимые профилактические противоэпизоотические мероприятия.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора разъяснили нарушителям требования ветеринарного законодательства, которые действуют при перемещении сельхозживотных. Вся информация о выявленных фактах направлена в областное управление ветеринарии для организации карантинирования.

Фото: Россельхознадзор РФ

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Таганрогская правда

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