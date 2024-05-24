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Девять лет колонии: на Дону рецидивист до смерти избил знакомого

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45-летний житель Морозовского района Ростовской области получил девять лет колонии за смертельное избиение своего знакомого. Отбывать срок осужденный будет в колонии особого режима. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Новости Ростовской области

Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что фигурант дела в своем доме, расположенном в х. Юдин Милютинского района, распивал спиртные напитки в компании 39-летнего знакомого. Между собутыльниками возникла ссора.

В результате конфликта осужденный нанес своему оппоненту множественные удары руками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший через несколько дней скончался, — сообщает Следком Ростовской области.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда жителю хутора Юдин назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге закладчик наркотиков получил 10 лет колонии.

Фото СУ СКР по РО

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Таганрогская правда
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