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В Таганроге закладчик наркотиков получил 10 лет колонии

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10 лет колонии строгого режима получил житель Таганрога, который занимался обустройством тайников-закладок на территории города, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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Осужденный обвинялся по ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет).

В марте 2023 года фигурант был задержан около одного из домов в Таганроге сотрудниками транспортной полиции. При себе у мужчины обнаружили свертки с мефедроном. Наркотик злоумышленник планировал распространять через тайники-закладки.

Подсудимому с учетом позиции государственного обвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что жительница Таганрога получила условный срок за посты о дискредитации российской армии в соцсетях.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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