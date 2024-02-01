Детских площадок в Таганроге становится больше

Вопрос обустройства в городе инфраструктуры для отдыха и развития детей прозвучал на встрече главы администрации Таганрога с коллективом «Почты России».

Таганрогский сити-менеджер Андрей Фатеев продолжает серию встреч с трудовыми коллективами города. Сегодня он встречался с сотрудниками «Почты России», с которыми обсудил городскую проблематику.

Поднимались вопросы, связанные с работой и качеством обслуживания общественного транспорта, проблем водоснабжения, а также повышения цен на ряд продуктов питания. Прозвучавшие на встрече предложения глава администрации фиксировал в «народном журнале» для дальнейшей проработки.

Один из вопросов от сотрудников почты касался детских площадок. В прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Таганроге выполнены работы по благоустройству 7 дворовых территорий и обустроены две детские площадки. В этом году разработана ПСД на оборудование 5 детских игровых площадок. Денежные средства в бюджете на эти цели предусмотрены.

— Понимаю, всем хочется увеличения числа детских игровых комплексов. Отмечу, что мы не упускаем ни одной возможности для участия в программах регионального и федерального уровней, которые помогают благоустраивать территории. Благодарю коллектив предприятия за встречу и состоявшийся диалог, — отметил в своем Телеграм-канале Андрей Фатеев.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева