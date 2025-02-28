Депутаты побывали в зоне СВО и передали бойцам очередную партию гуманитарной помощи

27 февраля председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин совместно с председателем городской Думы Азова Оксаной Тумко и депутатом Законодательного собрания Ростовской области Владимиром Влазневым побывали у бойцов СВО, выполняющих боевые задачи на Запорожском направлении.

Депутаты передали военнослужащим гуманитарный груз, медикаменты, воду, продукты питания, средства первой необходимости. А также — теплые вещи, связанные неравнодушными жителями в рамках акции партии «Единая Россия» «Тепло для героя».

«Такие тёплые встречи с нашими бойцами — это возможность выразить свою благодарность нашим защитникам, внести свой вклад в общее дело, помочь и поддержать тех, кто стоит на страже безопасности и мира нашей страны», — считают депутаты.

Фото: страница в соцсети Владимира Влазнева