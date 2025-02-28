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Депутаты побывали в зоне СВО и передали бойцам очередную партию гуманитарной помощи

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27 февраля председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин совместно с председателем городской Думы Азова Оксаной Тумко и депутатом Законодательного собрания Ростовской области Владимиром Влазневым побывали у бойцов СВО, выполняющих боевые задачи на Запорожском направлении. 

Новости Таганрога

Депутаты передали военнослужащим гуманитарный груз, медикаменты, воду, продукты питания, средства первой  необходимости. А также — теплые вещи, связанные  неравнодушными жителями в рамках акции партии «Единая Россия» «Тепло для героя».

«Такие тёплые встречи с нашими бойцами — это возможность  выразить свою благодарность нашим защитникам, внести свой вклад в общее дело, помочь и поддержать тех, кто  стоит  на страже безопасности и  мира нашей страны», — считают депутаты.

Фото: страница в соцсети Владимира Влазнева

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Таганрогская правда
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