Состоялось 15-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Депутаты приняли законы, устанавливающие для донских многодетных семей новые меры поддержки, особое внимание – молодым семьям.

Как рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, решение установить новые меры поддержки связано с Посланием Президента Федеральному Собранию.

Глава донского парламента отметил, что регион вошел в федеральный нацпроект «Семья», который ориентирован на повышение рождаемости. Ростовская область получила право устанавливать дополнительные меры поддержки для семей с детьми, на эти цели предусмотрено 621 млн рублей из федерального бюджета и 12 млн – из областного.

Первая мера – если в семье, где возраст родителей не превышает 35 лет, с 1 января 2025 года родится третий или последующий ребенок, родители смогут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Эти средства идут дополнительно ко всем выплатам, полагающимся семьям при рождении детей, включая материнские капиталы.

«Таким образом, суммарно молодые семьи могут получить очень существенную прибавку к своему семейному бюджету при рождении третьего ребенка», – заявил Александр Ищенко.

Многодетным семьям, у которых с 2025 года родится третий или последующий ребенок также будет оказана помощь в обучении одного из детей – компенсация половины стоимости обучения в учреждениях среднего специального образования или вузах.

Также на Дону создадут пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, ими безвозмездно смогут воспользоваться все молодые семьи вне зависимости от количества детей, студенческие семьи, одинокие матери и иные категории нуждающихся семей.

«Все эти меры поддержки мы пока устанавливаем сроком на три года, до конца 2027 года. Нам необходимо понять, насколько эффективны именно эти конкретные меры поддержки, насколько они будут востребованы семьями, насколько это повлияет на желание молодых семей родить еще одного ребенка», – заключил Александр Ищенко.

Также депутаты приняли законы, которыми проиндексированы выплаты детям, опекунам, попечителям, приемным родителям и отдельным льготным категориям граждан. С 1 января 2025 года с учетом уровня инфляции будет увеличен размер ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также в семьи опекунов и попечителей. Индексируются и выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение после достижения 18 лет и не находящихся на полном гособеспечении.

Также увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей, ежемесячная денежная выплата на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания семьям, имеющим детей с фенилкетонурией.

Также принят закон, позволяющий многодетным семьям получить неиспользованные средства регионального материнского капитала в виде единовременной выплаты без указания целей их расходования, если остаток не превышает 15 тысяч рублей.

Упрощается и процедура получения единого пособия на вновь родившегося ребенка для тех семей, кто это пособие уже получает, оно будет назначаться без проверки уровня нуждаемости и на тот же период и в том же размере, в котором родители получают его на старших детей.

Добавим, положения о модернизации системы социальной защиты внесены в народную программу «Единой России».

Фото предоставлено региональным отделением «Единой России»