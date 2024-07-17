Депутат Госдумы попросила отметить магистранта из Таганрога, спасшего тонущую девочку

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила обращение главе города Волгоград Владимиру Марченко с просьбой отметить смелые и решительные действия магистранта ЮФУ Эдуарда Ивашина.

Об этом Татьяна Буцкая рассказала в своем телеграм-канале и назвала магистранта из Таганрога «героем нашего времени».

Напомним, 12 июля на центральной набережной Волгограда выпускник 2024 года магистратуры «Техносферная безопасность» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА ЮФУ Эдуард Ивашин спас девочку, тонущую в реке Волге.

Эдуард заметил ребенка, которого уносило течением, объяснил девочке, как надо себя вести, а затем вместе с другими очевидцами вытащил подростка на берег с помощью троса. Девочку передали сотрудникам скорой помощи, сейчас с ней все в порядке.

Сам герой рассказал, что ему «реально пригодилось обучение техносферной безопасности — возможность быстро соображать в такой чрезвычайной ситуации».

Отметим, что это не первое обращение Татьяны Буцкой с просьбой о награде героев, спасших чужие жизни.

Фото: соцсети ЮФУ