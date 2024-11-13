Депутат городской Думы Таганрога подарил детскому саду уличную доску для рисования

Заместитель председателя городской Думы, депутат по 8-му округу Валерий Селиванов подарил воспитанникам группы «Радуга» детского сада № 2 уличную доску для рисования.

Детям очень нравится рисовать разноцветными мелками. Теперь на доске они смогут это делать в любое время года, отмечают воспитатели дошкольного учреждения, выражая благодарность депутату.

«Детский сад – это место, где дети учатся познавать мир, дружить, общаться. И наша задача помогать им и делать их пребывание в дошкольном учреждении интересным и полезным. Очень рад нашему плодотворному сотрудничеству с детским садом № 2, и оно будет продолжаться», – заверил Валерий Селиванов.

Ранее депутат приобретал оборудование для коррекционной группы этого детского сада.

Источник: городская Дума Таганрога