В 8-м округе Таганрога продолжаются работы по благоустройству

Заместитель председателя городской Думы Таганрога, депутат по 8-му округу Валерий Селиванов, продолжает работу по исполнению наказов избирателей.

Поскольку значительный их объём посвящён состоянию дорог и пешеходных дорожек, это направление стало приоритетным для депутата в октябре. Так, устранены выбоины проезжей части дороги по ул. Чехова,373, проведена отсыпка с выравниванием неровностей по ул. Чехова, 339 и по ул. Сызранова, 6 в районе почтового отделения №39.

Также после провала грунта восстановлен участок пешеходной дорожки вдоль детского сада №101, отремонтированы внутридворовой проезд по ул. Чехова, 353/1 и пешеходная дорожка по ул. Пархоменко у торца дома по ул. Чехова, 335, восстановлена пешеходная дорожка после разрытия напротив почтового отделения №33.

Кроме того, во исполнение наказов избирателей установлены фонари освещения вдоль дома по ул.Сызранова, 10/3.

Источник: городская Дума Таганрога