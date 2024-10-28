Главная » Город

Депутат городской Думы Таганрога оказывает помощь жителям садоводческих товариществ

На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На территории 9-го округа Таганрога расположено несколько садовых некоммерческих товариществ. Депутат городской Думы по 9-му округу Олег Тимохин занимается оказанием помощи жителям СНТ на постоянной основе.

Город

«Состояние дорог в садовых товариществах – один из актуальных вопросов, он поднимается на каждой встрече с жителями СНТ, – говорит депутат. – В качестве временной меры по обращениям председателей СНТ проводим отсыпку и выравнивание аллей и проездов. В течение октября такие работы были проведены в товариществах «Работник просвещения», «Строитель», «Мичуринец-2».

Ещё одна острая проблема для жителей СНТ – недостаточное уличное освещение. Её решение требует комплексного подхода: необходимо провести ревизию имеющихся опор и линий, определить их принадлежность, разработать проект и только потом проводить сами работы.

«Это сложный, долгий, но необходимый по закону путь, и его надо будет обязательно пройти, чтобы наладить освещение, – считает Олег Тимохин. – Пока же принимаются оперативные меры. Недавно вместе с руководством СНТ «Работник просвещения» обновили несколько фонарей на аллеях».

Источник: городская Дума Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство городская Дума депутаты Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru