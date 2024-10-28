Депутат городской Думы Таганрога оказывает помощь жителям садоводческих товариществ

На территории 9-го округа Таганрога расположено несколько садовых некоммерческих товариществ. Депутат городской Думы по 9-му округу Олег Тимохин занимается оказанием помощи жителям СНТ на постоянной основе.

«Состояние дорог в садовых товариществах – один из актуальных вопросов, он поднимается на каждой встрече с жителями СНТ, – говорит депутат. – В качестве временной меры по обращениям председателей СНТ проводим отсыпку и выравнивание аллей и проездов. В течение октября такие работы были проведены в товариществах «Работник просвещения», «Строитель», «Мичуринец-2».

Ещё одна острая проблема для жителей СНТ – недостаточное уличное освещение. Её решение требует комплексного подхода: необходимо провести ревизию имеющихся опор и линий, определить их принадлежность, разработать проект и только потом проводить сами работы.

«Это сложный, долгий, но необходимый по закону путь, и его надо будет обязательно пройти, чтобы наладить освещение, – считает Олег Тимохин. – Пока же принимаются оперативные меры. Недавно вместе с руководством СНТ «Работник просвещения» обновили несколько фонарей на аллеях».

Источник: городская Дума Таганрога