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Депутат гордумы оказал помощь таганрогскому Добро.Центру

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Депутат городской Думы Таганрога по 20-му округу Александр Цветков поддержал деятельность инклюзивного центра автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» (Добро.Центр) по социальной адаптации инвалидов.

Новости Таганрога

Александр Цветков оказал финансовую помощь в приобретении заготовок и материалов для нанесения термоизображений на сувенирные изделия в мастерской инклюзивного центра, расположенного на территории 20-го округа по улице Дзержинского, 171/2.

«Благодаря этой помощи мы можем продолжать творить чудеса и создавать уникальные изделия, которые радуют сердца многих людей. Это не просто материалы – это возможность для наших мастеров раскрыть свой потенциал, выразить себя через творчество и почувствовать себя важными и нужными!» – поблагодарила депутата руководитель АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева.

Источник: городская Дума Таганрога

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