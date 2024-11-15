Депутат гордумы оказал помощь таганрогскому Добро.Центру

Депутат городской Думы Таганрога по 20-му округу Александр Цветков поддержал деятельность инклюзивного центра автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» (Добро.Центр) по социальной адаптации инвалидов.

Александр Цветков оказал финансовую помощь в приобретении заготовок и материалов для нанесения термоизображений на сувенирные изделия в мастерской инклюзивного центра, расположенного на территории 20-го округа по улице Дзержинского, 171/2.

«Благодаря этой помощи мы можем продолжать творить чудеса и создавать уникальные изделия, которые радуют сердца многих людей. Это не просто материалы – это возможность для наших мастеров раскрыть свой потенциал, выразить себя через творчество и почувствовать себя важными и нужными!» – поблагодарила депутата руководитель АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева.

Источник: городская Дума Таганрога