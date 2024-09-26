День машиностроителя на новом производстве Ростсельмаш

Коллектив таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш отметил профессиональный праздник. Особым этот день стал для 602 таганрожцев, которые связали свою судьбу с производством сельскохозяйственных агромашин под известным стране и миру брендом.

Поздравить сотрудников предприятия приехала первый заместитель главы администрации Таганрога Светлана Камбулова. Семеро специалистов, стоявших у истоков предприятия, получили Благодарственные письма за большой личный вклад в выпуск первых партий сельхозтехники на новой производственной площадке.

«Таганрог – один из значимых промышленных центров юга России. Традиционными отраслями для нашего города всегда были металлургическая промышленность, обрабатывающее производство и машиностроение, – отметила Светлана Камбулова. – В Таганроге 18 предприятий машиностроительной отрасли. Мы гордимся тем, что в их числе сегодня есть дивизион прицепной и навесной техники Ростсельмаш. Я хочу пожелать вашему предприятию полного портфеля заказов, а всем работникам – добра, мира и процветания. Я вспоминаю, как выглядел завод полтора года назад, когда закладывали камень и давали старт началу реконструкции. Сегодня вы работаете в отличных условиях. Вам завидуют все сотрудники промышленного комплекса города и стремятся попасть в ваши ряды».

Директор филиала Роман Мижерицкий поздравил коллектив с праздником, отметил ключевые этапы реконструкции производственной площадки, и поблагодарил каждого за его труд. Он вручил грамоты 22 победителям внутрикорпоративного конкурса «Лучший по профессии», в котором участвовали рабочие основного и вспомогательного производства: электросварщики, слесари, станочники, маляры, грузчики, водители, кладовщики, техники-контролеры. Лучших выбирают за высокие показатели качества и оперативности в работе, производственную культуру. В таганрогском филиале Ростсельмаш конкурс проводился впервые. Участвовали в нем сотрудники, отработавшие на предприятии не менее полугода. Среди них Александр Вербицкий, электросварщик на полуавтоматических установках.

«Я пришел на таганрогский филиал Ростсельмаш больше года назад – друг пригласил. Мне здесь очень нравится. Условия труда комфортные, коллектив хороший: более опытные с удовольствием помогают новичкам, делятся советами. Я, например, давно не работал по специальности, здесь все вспомнил, чему-то научился у коллег, и стало получаться. Я не жалею о своем выборе и всем рекомендую вливаться в наш коллектив. Как минимум двух знакомых уже сюда привел. Поздравляю коллег с Днем машиностроителя, желаю всем успехов в профессии, чтобы все у них получалось!», — сказал Александр Вербицкий.

Все лауреаты конкурса «Лучший по профессии» стали обладателями грамот и ощутимой прибавки в виде премии. А кому-то повезло еще и выиграть один из 37 ценных призов в праздничном розыгрыше, в котором приняли участие 370 сотрудников предприятия.

За непродолжительное время работы филиала (напомним, что торжественное открытие площадки состоялось в феврале 2024 года) его сотрудники проявили себя не только на производстве, но и в спорте, и в общественной деятельности. Предприятие активно сотрудничает с Таганрогским механическим колледжем, таганрогским филиалом ДГТУ: приглашает студентов на практику, проводит экскурсии и мастер-классы.

Этим летом двое специалистов таганрогского филиала совершили восхождение на Эльбрус и растянули алое знамя Ростсельмаш на его вершине. Есть у коллектива и своя собственная футбольная команда, которая этим летом успела принять участие в городском чемпионате корпоративной лиги по мини-футболу.

На торжественном праздновании Дня машиностроителя двух рабочих предприятия благодарственными письмами наградила представитель Социального приюта для детей и подростков Таганрога Елена Нечепуренко — за создание настоящей рабочей мастерской для проведения уроков труда среди воспитанников учреждения. Слесари механосборочных работ Степан Бьялик и Виктор Стрижаченко стали хорошим примером для своих товарищей, за что также получили премию от руководства предприятия.

Производство на Таганрогском филиале дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш идет полным ходом. Год назад, еще до официального открытия, здесь выпустили первую партию роторных косилок STRIGE, а сегодня в линейке предприятия присутствуют 10 видов техники. В планах на 2025 год – наладить выпуск до 40 моделей прицепного и навесного оборудования.

Продолжаются и строительные работы. На очереди – запуск второго корпуса завода прицепной и навесной техники и уникального трека для испытаний комбайнов. А это значит, что без работы в Таганроге не останется ни один машиностроитель.

Фото предоставлено Таганрогским филиалом дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш