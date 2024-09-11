День города отмечаем в музеях Таганрога

Напомним, в этом году Указом губернатора Ростовской области на территории региона приостановлено проведение вне помещений массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Поэтому праздничные программы, посвященные 326-й годовщине Таганрога, пройдут в учреждениях культуры.

Интересную и разнообразную программу ко дню рождения города подготовил Таганрогский музей-заповедник. Музейные встречи, квесты и тематические экскурсии состоятся 12 и 13 сентября.

12 сентября в 10 часов Литературный музей приглашает на пешеходную экскурсию «Таганрог и таганрожцы в произведениях А.П. Чехова».

В Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова в 12 часов пройдет виртуальная экскурсия «Прогулка по городу Антоши Чехонте» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира.

В музее «Лавка Чеховых» также в 12 часов — тематическая экскурсия «Здесь творчества дух никогда не иссякнет».

В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» в 15 часов — тематическая экскурсия «Пристани морского каравана судам быть у Таганрога».

В музее А.А. Дурова с 12 до 14 часов — тематическая экскурсия «Таганрог — город цирковой» по выставке «Мир цирка».

13 сентября в 14 часов гостей ждут в Литературном музее А.П. Чехова на тематической экскурсии «Таганрог — моя первая любовь» Ф.Г. Раневская».

Добавим, что 13 сентября с 10 часов на территории парка им. М. Горького будет проходить волонтерская акция «ДОБРОквест».

13 и 14 сентября с 14 часов — в арт-пространтстве «Таганрогский трамвай» организуют мастер-классы для детей.

13 сентября в 16 часов у Дворца молодежи начнется акция «Свадебный вальс». В 17 часов в ГДК стартует фестиваль творчества работающей молодежи «Юность».

14 сентября в 17 часов городской праздничный концерт «С днем рождения, Таганрог!» состоится в ГДК, здесь же, 15 сентября в 16 часов, проведут ещё один концерт — «Огни любимого города». В СКЦ «Приморский» 14 сентября с 16 часов зрителей ждут на этнофесте «Русская мозаика».

С полной программой мероприятий, посвященных Дню города, можно ознакомиться здесь.

Фото Таганрогского музея-заповедника