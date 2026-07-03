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Дело о смертельном ранении в гаражном кооперативе Таганрога передано в суд

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В Таганроге будут судить 63-летнего мужчину, обвиняемого в нанесении смертельного ножевого ранения знакомому. Инцидент произошел в апреле 2026 года на территории гаражно-строительного кооператива.

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По данным следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился в строительном вагончике. Между ним и 52-летним знакомым вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил оппонента ножом в ногу.

«Колото-резаное ранение повредило бедренную вену, потерпевший скончался по дороге в больницу», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Расследование уголовного дела завершено.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.  Максимальное наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: канал в МАХ «Ростовский Следком»

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Таганрогская правда

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