Делегация Ростовской области приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи

Одно из главных событий этой весны – Всемирный фестиваль молодёжи – подходит к концу. Сегодня делегации покидают федеральную территорию «Сириус» в Сочи.

А накануне состоялась церемония закрытия. В ней принял участие и Президент России Владимир Путин.

Форум собрал свыше 20 тысяч представителей более чем 180 стран. Часть активностей для гостей организовали в научно технологическом университете «Сириус». Его на время переименовали в Международный аэропорт ВФМ. Другие активности развернулись в Олимпийском Парке.

В рамках фестиваля молодёжь приняла участие в сотнях активностей — это встречи с известными людьми – представителями самых разных сфер, от искусства до политики — спортивные состязания и научные батлы, различные ток-шоу.

Участники форума могли задать вопросы актёру Милошу Биковичу, режиссёру Эмиру Кустурице, актёру Бураку Озчевиту, пресс-секретарю Президента России Дмитрию Пескову и другим.

Отметим, что делегация из Ростовской области оказалась одной из самых многочисленных – 180 человек и 70 волонтеров. В нее вошли молодые лидеры образования, науки, культуры, благотворительности, спорта, бизнеса и медиа.

Фото: donland.ru