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Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован на Дону

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В Ростовской области отмечается циклический подъем заболеваемости корью, но вакцина в необходимом количестве сейчас есть во всех медицинских организациях. Об этом сообщили в региональном пресс-центре со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Новости Ростовской области

В апреле показатель заболеваемости корью на 100 тысяч населения составил 6,8 — это на 2,8% ниже показателя марта (7,0 на 100 тысяч населения), — пишет источник.

Как пояснили в региональном Минздраве, вакцинация населения против кори осуществляется следующими вакцинами:

  • вакцина против кори (для детского и взрослого населения);
  • вакцина против кори, паротита (для детского населения 1 года и 6 лет);
  • вакцина против кори, краснухи, паротита (для детского населения 1 года и 6 лет).

Обеспечение этими иммунобиологическими лекарственными препаратами осуществляется Министерством здравоохранения РФ в рамках Национального календаря профилактических прививок согласно утвержденному Минздравом России графику поставок.

Сейчас вакцина в необходимом количестве имеется во всех медицинских организациях Ростовской области, осуществляющих вакцинацию детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Поставку паротитно-коревой вакцины осуществили в начале апреля. Соответствующие препараты в срок направили во все государственные медицинские организации Ростовской области, осуществляющие плановую иммунизацию детского населения.

Также закуплено 26 тысяч доз вакцины против кори за счет средств областного бюджета для иммунизации населения по эпидемическим показаниям. В настоящее время имеется необходимый запас препаратов для иммунизации (при необходимости) контактных лиц.

Изображение от freepik

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вакцина здоровье корь новости Ростовская область
Таганрогская правда
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