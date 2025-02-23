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Церковный хор из Ростовской области исполнил знаменитый марш «Прощание Славянки»

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Большой митрополичий хор духовенства Ростовской-на-Дону епархии принял участие во Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества «Встань за веру русская земля».

#В стране

Хоровой коллектив исполнил легендарный марш «Прощание Славянки» (музыка В. Агапкина, слова А. Мингалева, редакция В. Маслова).

«Видео с записью марша представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских телеканалов 23 февраля. Общий итоговый видеоролик с нарезкой из лучших выступлений можно будет посмотреть и в последующее время в Интернете», — сообщает Минкультуры Ростовской области.

23 февраля хоровая акция «Встань за веру русская земля» проходит во всех регионах России. «Прощание Славянки» исполняют самые разные хоровые коллективы — от детских до профессиональных хоров филармоний.

Фото и видео: Telegram Минкультуры РО

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23 февраля акция День защитника Отечества хор
Таганрогская правда
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