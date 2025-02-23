Церковный хор из Ростовской области исполнил знаменитый марш «Прощание Славянки»

Большой митрополичий хор духовенства Ростовской-на-Дону епархии принял участие во Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества «Встань за веру русская земля».

Хоровой коллектив исполнил легендарный марш «Прощание Славянки» (музыка В. Агапкина, слова А. Мингалева, редакция В. Маслова).

«Видео с записью марша представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских телеканалов 23 февраля. Общий итоговый видеоролик с нарезкой из лучших выступлений можно будет посмотреть и в последующее время в Интернете», — сообщает Минкультуры Ростовской области.

23 февраля хоровая акция «Встань за веру русская земля» проходит во всех регионах России. «Прощание Славянки» исполняют самые разные хоровые коллективы — от детских до профессиональных хоров филармоний.

Фото и видео: Telegram Минкультуры РО