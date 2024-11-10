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Центр содействия мобильности открылся на вокзале «Ростов-Пригородный»

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Железнодорожный вокзал «Ростов-Пригородный» стал более доступным для маломобильных пассажиров, сообщает СКЖД.

Новости Ростовской области

В начале ноября на пригородном вокзале донской столицы открылся Центр содействия мобильности. Теперь пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут комфортно дождаться своего поезда.

В Центре содействия мобильности инвалиды могут зарядить гаджеты и электрические кресла-коляски, получить необходимую информацию с помощью тактильно-сенсорного терминала.

«Также у маломобильных граждан появилась возможность связаться через терминал с оператором, который владеет языком жестов, и вызвать дежурного работника нажатием кнопки», — уточняется в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что с 10 ноября из Ростова в Луганск открыли три автобусных рейса.

Фото СКЖД

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Таганрогская правда
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